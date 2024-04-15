Ученые из США создали карты для защиты южных китов

Американские ученые разработали подробные карты, на которых указана точная плотность китов в Атлантическом океане у берегов США. На ее создание потребовалось 20 лет наблюдений.

Данный проект поможет специалистам не только узнать местоположение китов, но и выявить изменения в передвижении и предпочтениях в питании. Так ученые смогут определить области, в которых морские обители нуждаются в помощи. Кроме того, им удастся выявить территорию с высокой степенью концентрации китов и снизить образовавшиеся риски, либо предотвратить их. Карты эффективнее отслеживают млекопитающих, чем электронные метки, которые более вредные и непрактичные для масштабного мониторинга, пишет Science Daily.

«Имея почти в три раза больше данных аэрофотосъемки, чем мы имели раньше, и подтверждая данные гидрофонов, мы смогли показать, насколько сильно популяция изменила свое распределение», – сообщил научный сотрудник Университета Дьюка и ведущий автор исследования Джейсон Робертс.

Ранее в Тихом океане, близ Чили, группе международных исследователей удалось обнаружить более 50 новых, ранее не известных науке видов глубоководных организмов.