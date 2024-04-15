Люди разместили на Луне первую библиотеку

На Луне теперь есть своя собственная библиотека — сокровищница человеческих знаний и творчества, рассчитанная на миллиарды лет.

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Эта лунная библиотека, получившая название «Архив галактического наследия», прибыла в феврале 2024 года благодаря фонду Arch Foundation. В отличие от местной библиотеки, здесь нет возможности брать книги на время. Архив выгравирован на никелевых листах, настолько маленьких, что для их чтения нужен микроскоп.

Но то, чего ему не хватает в доступности, он компенсирует огромным объемом. Архив насчитывает ошеломляющие 30 миллионов страниц, включая:

Классическая литература: от нестареющих сказок о Гарри Поттере до эпических саг «Властелин колец» и «Дюна».

от нестареющих сказок о Гарри Поттере до эпических саг «Властелин колец» и «Дюна». Википедия: «крайне автономная» версия Википедии (данные до 2022 года), представляет собой «скриншот» нашей базы знаний.

«крайне автономная» версия Википедии (данные до 2022 года), представляет собой «скриншот» нашей базы знаний. Рок: легенды музыки, такие как Джими Хендрикс и The Who, достигли в буквальном смысле лунной славы. Архив включает 25 000 классических рок-мелодий, чтобы будущие поколения (человеческие или иные) могли их прослушать.

легенды музыки, такие как Джими Хендрикс и The Who, достигли в буквальном смысле лунной славы. Архив включает 25 000 классических рок-мелодий, чтобы будущие поколения (человеческие или иные) могли их прослушать. Привет из прошлого: пещерные рисунки, некоторые из которых датируются 45 000 лет назад.

пещерные рисунки, некоторые из которых датируются 45 000 лет назад. Криптовалюта: Dogecoin, Bitcoin и Ethereum.

Dogecoin, Bitcoin и Ethereum. Секреты фокусника: архив Дэвида Копперфильда, включая детали его знаменитых иллюзий, тоже является частью коллекции.

архив Дэвида Копперфильда, включая детали его знаменитых иллюзий, тоже является частью коллекции. Религиозные тексты и культурные знания: Библия, Тора, Коран и различные религиозные тексты обеспечат представление разнообразных духовных традиций будущим поколениям (нашим и не очень). Кроме того, в архиве есть материалы, относящиеся к коренным культурам и всем известным языкам.

Фонд Arch Foundation надеется, что это лишь первая из многих подобных библиотек, цель которых — создать сеть культурных хранилищ по всей Земле и Солнечной системе.