В Тихом океане обнаружили более 50 неизвестных видов

Международная группа ученых обнаружила более 50 новых, ранее не известных видов глубоководных организмов в Тихом океане, у побережья Чили. Об открытии сообщается в пресс-релизе Суперкомпьютерного центра Барселоны.

© Lenta.ru

В ходе 40-дневной экспедиции Института океана Шмидта к подводным горам хребта Салас-и-Гомез, простирающимся от побережья Чили до Рапа-Нуи (остров Пасхи), были обнаружены глубоководных кораллы, стеклянные губки, морские ежи, кальмары, рыбы и моллюски, крабы, морские звезды, приземистые омары и другие виды морской фауны, которые, вероятно, никогда раньше не наблюдались учеными.

Отмечается, что число новых видов может увеличиться, поскольку у исследователей имеются еще много образцов для изучения в лаборатории.

Также был найден один из самых глубоких мезофотных (обитающий в условиях с умеренным освещением) кораллов в мире, что расширило распространение этой полинезийской фауны на несколько сотен километров. Кроме того, были обнаружены глубоководные поля губок и кораллов, которые считаются уязвимыми и нуждаются в защите.