На смартфонах с Android 15 перестали работать бесконтактные платежи

Компания Google сломала работу NFC в Android 15 Beta 1, из-за чего пользователи не могут оплачивать покупки бесконтактным способом. Жалобы на баг появились на форуме Reddit.

По словам автора ветки с ником DueBread5293, он установил недавно вышедшую бета-версию Android 15 на свой Google Pixel 7 Pro, и когда пришел в магазин, не смог воспользоваться бесконтактной оплатой.

Судя по количеству комментариев и похожих веток с жалобами в разделе Android Beta, проблема носит массовый характер и проявляется на всех смартфонах Pixel, для которых вышла Android 15 Beta 1. Пользователям рекомендуют дождаться следующей бета-версии, а до тех пор оплачивать покупки с помощью банковской карты или смарт-часами, в которых NFC работает штатно.

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Несмотря на большое количество жалоб, компания Google пока не комментировала ситуацию. Первая бета-версия Android 15 вышла в апреле. Следующая, возможно, с рабочим NFC, выйдет в мае. Более стабильные сборки Platform Stability ожидаются в июне и июле, а финальная и полноценная версия — в конце лета или начале осени 2024 года.

Ранее в Android 15 заработала функция спутниковой связи.