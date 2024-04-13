Ученые объяснили тайну сильно разных звезд в недалекой системе

Астрономы разгадали загадку бинарной звездной системы с «юной самозванкой». Система HD 148 937, расположенная на расстоянии 3800 световых лет от нас, состоит из двух массивных звезд. Но в отличие от большинства бинарных систем, одна звезда выглядит значительно моложе и обладает магнитным полем, а другая — нет.

«Эта система кажется особенной», — говорит ведущий автор исследования Эбигейл Фрост, астроном из ESO. «Любопытная разница в возрасте и наличие туманности намекали на бурное прошлое».

Дальнейший анализ выявил важнейшую улику: сама туманность удивительно молода, в сотни раз моложе звезд. Кроме того, она содержит большое количество элементов, обычно встречающихся в недрах звезд.

Используя данные, собранные за девять лет мощными телескопами ESO, команда собрала воедино все события. Они предполагают, что на HD 148 937 первоначально находились три звезды, две из которых вращались на близких орбитах, а третья оставалась на расстоянии. В какой-то момент близкая пара столкнулась, в результате чего произошло слияние.

В результате этой «звездной схватки» родилась магнитная звезда, которую мы видим сегодня, она и выбросила материал наружу, создав туманность. Оставшаяся далекая звезда переместилась на новую орбиту вместе со своим новым слившимся и магнитным компаньоном, образовав наблюдаемую сегодня двойную звезду.

Этот сценарий не только объясняет несовпадение возрастов звезд и состава туманности, но и проливает свет на давнюю загадку: происхождение магнитных полей у массивных звезд.

Команда считает, что слияние произошло недавно, что позволило им наблюдать это редкое событие «сразу» после него.