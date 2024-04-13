Останки первых людей возрастом 1,86 миллиона лет обнаружили в Кении

Останки самых первых на планете людей обнаружили археологи в ходе раскопок в Кении. Их возраст составляет примерно 1,86 миллиона лет.

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По предварительным данным, окаменелости принадлежат человеку прямоходящему (Homo erectus). Открытие указывает на потенциальную связь между Homo erectus и Homo sapiens, сообщает Pravda.ru.

Недавние раскопки свидетельствуют о том, что предполагаемый возраст Homo erectus – около 1,9 миллиона лет.

Ранее внешность древнего «человека-дракона» из Китая воссоздали ученые. Он принадлежал к ранее неизвестному вида рода Homo.