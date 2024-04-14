Магнитная буря в четыре балла накрыла Землю на сутки

Землю в воскресенье, 14 апреля, накрыла магнитная буря, силу которой оценили в четыре балла. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

© Вечерняя Москва

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие некоторых людей. Они могут испытывать трудности с концентрацией внимания или эмоциональное возбуждение.

Ожидается, что магнитная буря продлится до понедельника, 15 апреля. Ее пик придется на 06:00 по московскому времени. После этого, согласно прогнозам, магнитный фон должен прийти в норму, следует из данных на сайте Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему возникают магнитные бури и как они влияют на самочувствие.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему возникают магнитные бури и как они влияют на самочувствие, а также как подобные явления сказываются на здоровье человека.

Врач-реабилитолог Светлана Малиновская рассказала, что магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие человека, поэтому, чтобы избежать недомогания, следует употреблять как можно меньше соли и пить травяные чаи.