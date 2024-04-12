Самый южный на Земле вулкан извергает золотую пыль

Самый южный действующий вулкан на Земле — Эребус — в Антарктиде извергает золотую пыль. Об этом сообщает IFL Science.

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Высота вулкана составляет почти 3800 метра. Рядом с ним находятся еще два других вулкана на острове Росса.

«На спутниковых снимках Эребуса можно увидеть красные отблески в его кратере на вершине. Примечательно, что это обжигающе горячее лавовое озеро, которое бурлит, по крайней мере, с 1972 года», — говорится в тексте.

Таким образом на протяжении больше 50 лет вулкан регулярно выбрасывает столбы пара и газа. Кроме того фиксировался выброс валунов из частично расплавленной породы, которые известны в качестве «вулканических бомб».

В ходе исследования этих выбросов ученые обнаружили, что они наполнены кристаллами золота размером не более 20 микрометров. По их оценкам, в течение одного дня вулкан извергает около 80 граммов золота. При этом золотая пыль разносится на расстоянии до 1000 километров от него.