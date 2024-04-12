В NASA заявили о готовности солнечного паруса к запуску в космос

Солнечный парус нового поколения — Advanced Composite Solar Sail System — готов к запуску в космос. Об этом сообщает NASA.

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В агентстве отметили, что технологию планируют отправить в космос в текущем месяце. Запуск солнечного паруса планируют осуществить на борту ракеты Electron компании Rocket Lab с первого стартового комплекса компании в Махии в Новой Зеландии.

Он будет выведен на орбиту высотой 1000 километров, площадь самого паруса составит 80 квадратных метров. По яркости из-за отраженного солнечного света он будет, как звезда Сириус. Для испытаний новой платформы паруса компания NanoAvionics изготовила кубсат нестандартного масштаба 12U. Их целью станет проверка системы специально созданных для солнечных парусов композитных матч, которые могут разворачиваться до семи метров.

«Подобно паруснику, поворачивающемуся, чтобы поймать ветер, солнечный парус может регулировать свою орбиту, наклоняя парус. После оценки развертывания бонового заграждения миссия протестирует серию маневров для изменения орбиты космического аппарата и соберет данные для потенциальных будущих миссий с еще большими парусами», — говорится в тексте.

Разворачивание экспериментального паруса займет 25 минут, данный процесс будет сниматься на камеру.

В NASA считают, что в будущем спутники с парусами можно будет использоваться в длительных миссиях по Солнечной системе.