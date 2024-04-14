Дешевый iPhone получит OLED-экран

Известный инсайдер Нгуен Пхи Хунг раскрыл характеристики будущего дешевого смартфона Apple. Об этом сообщается в X автора.

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Специалист выяснил, что iPhone SE четвертого поколения впервые в истории линейки будет иметь OLED-дисплей. Аппарат выйдет с 6,1-дюймовым экраном LTPS OLED с разрешением 1080 пикселей и поддержкой частоты 60 герц.

Также девайс получит процессор A16 Bionic, который используется в iPhone 15. Гаджет будет оснащен шестью гигабайтами оперативной памяти LPDDR5 и модемом Snapdragon X70. Нгуен Пхи Хунг уточнил, что смартфон выйдет с биометрическим сенсором Face ID, алюминиевой рамкой и задней панелью из стекла. По словам автора, спереди устройство будет похоже на iPhone 13.

В отчете специалисты не уточняется разрешение основной камеры, но автор отметил, что она будет базироваться на сенсоре IMX503. Также iPhone SE 4 получит аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 20 ватт.

Сроки выхода гаджета не раскрываются. Последний iPhone SE вышел весной 2022 года, первый аппарат линейки — в 2016 году.

В начале марте журналисты издания 91Mobiles рассказали, что новый iPhone SE появится в начале 2025 года. Аппарат получит биометрический датчик Face ID, который существует в смартфонах Apple с 2017 года.