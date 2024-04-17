Самые необычные факты о попугаях

Попугаи — одни из самых популярных домашних питомцев, сразу после кошек, собак и аквариумных рыб. Они невероятно умные, красивые и эксцентричные птицы, которым нужна забота и человеческое внимание. Журнал Smithsonian поделился самыми необычными фактами о попугаях.

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Пальцы попугаев предназначены для скалолазания

Как и большинство прочих птиц, попугаи имеют по четыре пальца на каждой лапе, один из которых обладает острым когтем. Причем расположены пальцы специально для максимального сцепления: два спереди, два сзади. Подобная конфигурация называется «зигодактильной». Уникальное строение лап также помогает попугаям питаться, т.к. пальцы позволяют им хватать и держать пищу.

Попугаи едят не только орехи

Многие попугаи всеядны. По большей части, они питаются фруктами, семенами и орехами, но иногда едят насекомых и мясо. Есть и исключения: например, радужные лорикеты почти эксклюзивно питаются нектаром при помощи своих языков, по форме похожих на кисти. И даже этих птиц несколько раз замечали за поеданием мяса. А новозеландские киви так и вовсе нападали на овец.

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Не все попугаи живут в тропиках

Из примерно 350 задокументированных видов попугаев большинство обитает в тропических и субтропических регионах Австралии, Азии, Африки и Америки. Но некоторые живут и в других условиях. Например, птички кеа обитают в высокогорных частях Новой Зеландии и гнездятся в подземных норах. А темнолобый толстоклювый ара — на пиках горной цепи Сьерра-Мадре Ориенталь.

Трети всех видов попугаев грозит вымирание

Из-за потери сред обитания и постоянного браконьерства, все больше видов попугаев попадает в красную книгу. В Гане промысловая добыча древесины уничтожила 99% популяции попугаев-жако. Они также считаются одними из самых желанных среди тех, кто держит попугаев в качестве домашних питомцев.

Попугаи различают вкусы

Попугаи имеют 350 вкусовых рецепторов на языке и задней части глотки. Немного, но этого хватает, чтобы различать некоторые вкусы: например, горький, потенциально сигнализирующий о ядовитой еде. И да, у попугаев есть любимые вкусы, если верить их хозяевам.

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Домашний попугай может пережить своего хозяина

Продолжительность жизни многих попугаев сравнима с человеческой, и порой люди не отдают себе в этом отчет, заводя птицу в качестве питомца. Крупные виды, такие как макао или какаду, могут прожить от 35 до 50 лет в неволе. А Куки, розовый какаду из Чикагского зоопарка, скончался в возрасте аж 83 лет.

Перья попугаев содержат антибактериальные пигменты

Роскошное оперение нужно попугаям не только для красоты, но и для защиты. За окрас перьев отвечает пигмент пситтакофулвин — именно он придает оперению красные, желтые и зеленые оттенки. Кроме того, только попугаи вырабатывают этот пигмент. В 2011 году ученые обнаружили, что пситтакофулвин защищает перья птиц от бактериальных инфекций.