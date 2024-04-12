"Тайная роль" Млечного Пути выявлена в мифологии Древнего Египта

Исследование, проведенное командой во главе с доктором Ором Граурем из Портсмутского университета, раскрывает скрытую роль Млечного Пути в древнеегипетской мифологии. Оно указывает на возможную связь между древнеегипетской богиней и нашей галактикой.

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Как сообщает Arkeonews, новое исследование проливает свет на связь между Млечным Путем и египетской богиней неба Нут. Последняя известна ученым уже давно. Нут - это богиня неба, которую часто изображают в виде усеянной звездами женщины, склонившейся над своим братом, богом земли Гебом.

Команда доктора Граура изучила богатую коллекцию древних источников, включая "Тексты пирамид" и "Тексты гробов". А полученные сведения затем сравнила со сложными моделями того ночного неба, которое могли наблюдать древние египтяне.

В результате ученые пришли к неожиданному выводу о том, что Нут была не просто богиней неба, защищавшей Землю от различных катастроф и бедствий и игравшей ключевую роль в солнечном цикле. Сопоставление данных из древних источников с картами ночного неба позволило предположить, что богиня Нут была олицетворением Млечного пути.

Из статьи исследователей следует, что зимой Млечный Путь олицетворяли вытянутые руки Нут, а летом - ее позвоночник. Также доктор Граур сравнил египетские верования с верованиями других культур. Оказалось, что разные народы примерно одинаково интерпретировали Млечный Путь.

"Роль Нут в переходе умерших в загробную жизнь и ее связь с ежегодной миграцией птиц согласуется с тем, как другие культуры понимали Млечный Путь, - говорит доктор Граур. - Например, как "Дорога духов" у разных народов Северной и Центральной Америки или как "Птичья тропа" в Финляндии и Прибалтике. Мое исследование также показывает, как объединение различных дисциплин может дать новое понимание древних верований, и подчеркивает, что астрономия является связующей нитью человечества между культурами, географией и временем".

Полностью статья опубликована в журнале Scientific American.