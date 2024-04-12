Лох-Несский центр обратился к NASA за помощью

Специалисты Лох-Несского центра обратились в Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) за помощью в поисках чудовища, которое, по легенде, обитает в озере Лох-Несс на севере Шотландии. Об этом сообщила британская газета Daily Mail. ТАСС

«В этом году мы полны решимости получить больше информации о Несси. Мы надеемся, что у экспертов NASA могут быть передовые технологии визуализации для сканирования озера Лох-Несс. Мы бы обсудили, как доставить чудовище сюда», — сказала изданию менеджер Лох-Несского центра Эйми Тодд. Говорит Москва

Первое упоминание о мифическом существе встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Несмотря на то, что многие утверждают о реальном существовании Несси, документально подтверждено это не было. Исследователи предположили, что "лох-несское чудовище" может быть гигантскими угрями. Vse42.ru