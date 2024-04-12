Ученые нашли генетическое объяснение для появления левшей

Ученые из Института психолингвистики Планка в Нидерландах выявили ген, который может отвечать за появление части левшей в мире. Об этом рассказал Smithsonian Magazine.

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Исследователи проанализировали гены более чем 350 тысяч людей и обнаружили редкие генетические варианты гена под названием TUBB4B, которые чаще встречаются у левшей. Всего ученые рассмотрели 38 043 левшей и 313 271 правшу.

Около 90 процентов всех людей на Земле правши. Когда дело доходит до управления руками, у левшей преобладают правые полушария мозга, а у правшей - левые. Эта асимметрия развивается еще в утробе матери и проявляется по-разному, рассказал соавтор исследования Клайд Франкс.

«Например, у большинства людей левое полушарие доминирует при речевой деятельности, а правое - при выполнении задач, требующих визуального внимания к определенному месту в пространстве», - отметил ученый.

Однако механизм, который заставляет два полушария развиваться по-разному, пока неизвестен. Некоторые подсказки может дать обнаружение генов, связанных с асимметрией мозга.

Предыдущие исследования выявили несколько генов, которые, по мнению ученых, связаны с леворукостью. Некоторые из них связаны с белками, называемыми тубулинами, - основным структурным компонентом микротрубочек, важных элементов цитоскелета клеток.

Однако прошлые исследования рассматривали только распространенные генетические варианты. Для нового исследования ученые рассмотрели более редкие варианты. Ген TUBB4B, выявленный в новой работе, также связан с тубулинами. Варианты TUBB4B присутствовали менее чем у одного процента людей, но у левшей они встречались в 2,7 раза чаще, чем у правшей.

Эти результаты - еще один аргумент в пользу гипотезы, что микротрубочки связаны с леворукостью и праворукостью.

В то же время ученые считают, что большинство случаев леворукости возникает из-за случайных изменений во время эмбрионального развития мозга, без каких-либо конкретных генетических или экологических причин.