Представлен Oppo A3 Pro с IP69 и защитой от падений

Oppo анонсировала свой новый смартфон Oppo A3 Pro. Это первый водонепроницаемый телефоном, соответствующий стандартам IP69 (стойкость к горячей воде), IP68 (стойкость к погружению) и IP66 (стойкость к сильным брызгам). Это первый мобильный телефон, получивший пятизвездочный швейцарский сертификат SGS Gold Label на полную устойчивость к падениям.

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Особенности

Как утверждает производитель, Oppo A3 Pro способен выдержать струи воды под высоким давлением (до 100 бар), очистку паром и погружение в воду на полчаса. Кроме того, Oppo предоставляет бесплатную гарантию на батарею в течение четырёх лет, защиту от поломки экрана на один год и год гарантии на повреждения водой (если аппарат, например, упадёт в воду).

Oppo A3 Pro обладает изогнутым 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2412 × 1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит. Дактилоскопический сканер интегрирован под экран. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Задняя панель гаджета покрыта стеклом Oppo Crystal Shield, которое обеспечивает повышенную устойчивость гаджета при падении.

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Смартфон работает на базе процессора Dimensity 7050 в тандеме с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт. От 0 до 56% смартфон зарядится за 20 минут, а до 100% – за 42 минуты.

На тыльной стороне в большом круглом блоке размещена двойная основная камера со светодиодной вспышкой:

главный датчик на 64 Мп с диафрагмой f/1,7;

портретный объектив на 2 Мп (f/2,2).

Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп (f/2,2).

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В качестве ОС используется ColorOS 14 на базе Android 14. Устройство поддерживает две SIM-карты (нано + нано, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS/ ГЛОНАСС/ Beidou, и USB Type-C. Размеры: 162,7×74,3×7,89 мм (композит) / 7,53 мм (кожа); Вес – 177 грамм (кожа) / 182 грамм (композитный материал).

Сроки выхода и цена

На данный момент Oppo A3 Pro доступен для предзаказов в Китае. Открытые продажи запланированы на 19 апреля. Новинка выпускается в цветах Azure (стекло), Mountain Blue (кожа) и Yunjin Pink (кожа).

Цена: