Мантуров: около 600 млрд рублей выделят на ракету для полетов к Луне и Марсу

По предварительным данным, на создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу из бюджета выделят около 600 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Работы по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный планируется проводить в рамках федерального проекта "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" государственной программы "Космическая деятельность России".

"Реализация федерального проекта определена на период 2025-2035 годов с выходом на летные испытания ракеты в 2033 году", - сказал Мантуров (цитата по РИА Новости).

Ранее вице-премьер сообщил, что первый пуск перспективной ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год.