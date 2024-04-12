В МТС представили сервис для работы с документами с применением ИИ

В МТС объявили о запуске сервиса SmartDocs для работы с документами на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы.

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Как отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, компания считает приоритетным создание собственных технологических платформ для автоматизации.

«Мы стремимся, чтобы все критически важные для бизнеса корпоративные процессы функционировали на основе собственных, импортозамещенных решений. SmartDocs — очередной шаг в этом направлении», — сказал он.

В МТС предполагают, что с помощью ИИ, который используется в новом решении при обработке корпоративных документов, кратно повысится эффективность внутренних процессов компании.

Отмечается, что сервис способен распознавать и классифицировать тексты и документы, а также обучен извлекать технические параметры и выделять основной смысл из большого объема информации. Кроме того, SmartDocs умеет переписывать тексты с сохранением смысла и предоставлять краткую сводку по документу.

В будущем в сервисе могут появиться функции выравнивания стиля, автоматического тегирования и анализа тональности текста, которые на данный момент проходят этап тестирования. В МТС уточнили, что точность распознавания изображений и рукописного, машинописного или печатного текста достигает 95%, что сводит ошибки к минимуму.

В компании подчеркнули, что только за первый квартал 2024 года более 2,5 млн документов были обработаны с применением SmartDocs. При этом с начала 2024 года SmartDocs применяется в МТС для автоматического учета ключевых параметров при обработке договоров. Это позволило сократить длительность цикла закупки в среднем на 10 дней.

Предполагается, что в перспективе отдельные сервисы, реализуемые на базе SmartDocs, смогут применяться не только в продуктах МТС, но и на внешнем рынке.