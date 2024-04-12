Выбор Роспатента: топ-10 космических разработок

Роспатент ко Дню космонавтики сделал обзор новейших отечественных инноваций для космической отрасли. За шесть минувших лет только по направлению "Космические корабли и их оборудование" ведущие российские технологические компании представили в Роспатент более 1200 новых изобретений и полезных моделей.

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По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, с 2018 по 2023 годы в Роспатент поступило 1213 заявок на регистрацию технологий для изучения и освоения космоса. Это изобретения и полезные модели. Отечественные разработчики космической техники получили 1155 патентов по направлению.

"Всего на сегодняшний день в России действует 1369 соответствующих охранных документов", - сказал глава Роспатента.

В традиционных лидерах по подаче заявок на изобретение - ведущие российские предприятия: "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева (119 заявок с 2018 года), "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" (110 заявок) и госкорпорация "Роскосмос" (31 заявка).

Эксперты Роспатента назвали топ-10 интересных разноплановых разработок в космической сфере.

Защита от астероидов

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ (Московская обл.) разработали способ коррекции траектории опасного космического объекта. Так, на космическом аппарате устанавливают малый космический аппарат. При обнаружении опасности он отделяется, сближается с обнаруженным объектом и меняет его траекторию.

Агрегатор нанообъектов внеземного происхождения

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина запатентовал бинарный космический аппарат для поиска и сбора в космическом пространстве наноразмерных низкотемпературных объектов внеземного происхождения. Аппарат содержит ряд устройств и микроконтейнеры, в которые помещаются собранные объекты. Их сбор осуществляется при помощи развертываемой из рулона ленточной подложки. С помощью этой же подложки питается сам космический аппарат за счет расположенных на ней солнечных элементов.

Энерджайзер для мышц космонавтов

Ученые из Института медико-биологических проблем РАН запатентовали> способ предотвращения атрофии скелетных мышц у космонавтов в длительных полетах - инъекционное введение в организм препарата, позволяющего сбалансировать приход и расход энергии.

Роботы-строители на околоземной орбите

Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (Санкт-Петербург) разработал робота для сборки крупногабаритных конструкций на околоземной орбите. Специальные захваты в виде манипуляторов и сборочных соединительных элементов обеспечивают сборку важнейших компонентов конструкций. А именно: стержневых элементов ферм, применяемых, например, для формирования рефлекторов радиотелескопов или ретрансляторов.

Дрон-транспортировщик

Московские разработчики из ООО "Лоретт" запатентовали мобильный комплекс приема данных с космических объектов. Он имеет параболическое зеркало, размещенное на поверхности Земли или мобильном объекте, а также облучатель. Данный облучатель может быть перемещен в необходимую точку относительно зеркала при помощи дрона.

Основное преимущество изобретения: для него не требуется настройка положения поверхности зеркала, поскольку облучатель механически не связан с его несущей конструкцией.

Система микроволнового нагрева и разгона топлива

В процессе полета в космосе для создания реактивной тяги требуется организовать истечение в космическое пространство топлива. При этом одно из решающих значений имеет скорость истечения. Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН (Нижний Новгород) предлагает систему микроволнового нагрева и разгона топлива. В качестве топлива в двигателе такой конструкции можно использовать водород, что обеспечивает образование плазмы с высокой степенью ионизации.

Спутник-ретранслятор

Непрерывность межспутниковой связи призван обеспечить спутник-ретранслятор ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева". Предложенное решение в отличие от других известных обеспечивает непрерывную межспутниковую связь. Упрощение наладки коммутатора в составе спутника-ретранслятора позволяет быстро устранить неисправности в работе при их появлении.

Ядерная энергодвигательная установка

Для изучения и освоения дальнего космоса группа ученых Центра имени М.В. Келдыша разработала ядерную энергодвигательную установку (ЯЭДУ). Она используется для запуска и питания электроракетного двигателя, а также обеспечивает электропитание бортовых систем. Не имеющая аналогов энергодвигательная установка позволит выводить тяжелые космические аппараты на более высокие рабочие орбиты.

Витаминная закуска для космонавтов

Особое место в космических разработках занимает питание для космонавтов. В известных технологиях существует проблема - низкая антиоксидантная активность продуктов. Амурский госуниверситет решил этот вопрос с помощью молочно-ореховой суспензии. Там запатентовали способ получения функциональных продуктов с содержанием антиоксидантных комплексов физиологически ценных ингредиентов в виде витаминов, а также микроэлементов. Они могут быть использованы в питании космонавтов, горных, арктических и морских военнослужащих и др.

Термостойкие стройматериалы

Авиакосмическое строение требует высокопрочных электротехнических и теплозащитных материалов в конструкциях. Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина разработало способ получения термостойкого радиотехнического материала на основе алюмохромфосфатного связующего. Его можно применять для изготовления конструкций, работающих при температуре от минус 60 до плюс 800 градусов по Цельсию.