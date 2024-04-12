Созданный в ДВФУ спутник для изучения солнца отправится в космос с Восточного

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали космический спутник для изучения солнечного излучения, который планируется запустить на орбиту Земли в четвертом квартале текущего года.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Учащиеся Дальневосточного федерального университета совместно с ООО "Орбитальные системы" и ГК "Роскосмос" разработали космический спутник для измерения солнечного излучения. Малый космический аппарат "Владивосток -1" планируют запустить на космодроме "Восточный" уже в 4-м квартале 2024 года. Спутник был разработан в центре компетенций ГК "Роскосмос", созданном на базе ДВФУ. В разработку спутника внесли свой вклад более 30 студентов", - сообщили в пресс-службе.

Ведущими специалистами при разработке выступили студентка института математики и компьютерных технологий ДВФУ Дарья Охроменко и учащаяся политехнического института Дарья Кудряшова. Руководителем проекта выступил специалист Русского инжинирингового центра ДВФУ Владислав Горяшко.

"Владивосток-1" - малый космический аппарат, разработанный в формате кубсат - одном из самых популярных современных форматов спутников. Такие аппараты состоят из нескольких кубов объемом 10x10x10 сантиметров, которые называют юнитами. Созданный студентами ДВФУ спутник состоит из 8 таких кубов. Подобная конструкция экономна, поэтому пользуется огромной популярностью среди создателей малых спутников по всему миру. После вывода на орбиту аппарат будет отправлять данные для анализа в лабораторию в кампусе ДВФУ.

"Полученная информация будет дополнять данные космического аппарата типа "Метеор-М". Это позволит регистрировать различные гелиогеофизические явления, которые могут изменить радиационную обстановку в околоземном пространстве", - приводит пресс-служба слова студентки института математики и компьютерных технологий Дарьи Охроменко.

Проекты ДВФУ и "Роскосмоса" реализуются в рамках исполнения поручения президента, согласно которому на острове Русский формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс. Его задачами является создание комфортной среды для реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок.