Глава Роскосмоса поздравил россиян с Днем космонавтики

Все жители Земли должны научиться работать сообща в целях освоения дальнего космоса, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, поздравляя россиян с Днем космонавтики.

Видеозапись поздравления распространила пресс-служба госкорпорации.

"Сегодня мы активно осваиваем ближний космос, но уже скоро нам предстоит идти дальше, за пределы Земли, ведь, как писал великий теоретик космонавтики Константин Циолковский, нельзя вечно жить в колыбели. Это труднейшая задача, требующая ресурсов всего человечества, которому еще предстоит научиться работать сообща над ее решением", - сказал Борисов.

Он напомнил, что 63 года назад Юрий Гагарин первым из землян отправился в космическое пространство и открыл человечеству путь за пределы атмосферы планеты.

"Эти 108 минут космического полета обессмертили и космонавта, и тех, кто сделал возможным его полет - конструкторов, инженеров, рабочих. Тысячи людей трудились ради великой цели - полета к звездам - и смогли ее достичь", - добавил он.

По словам Борисова, за прошедшие десятилетия технологии серьезно продвинулись, но человечество все еще находится на начальном этапе освоения космического пространства.

"Мы все еще делаем свои первые шаги за пределами Земли, потому что космос - это крайне сложно, опасно и дорого. Мы вместе празднуем успех и вместе преодолеваем трудности. Мы учимся на ошибках и двигаемся вперед", - сказал глава Роскосмоса. "Я от всей души поздравляю всех соотечественников, всех работников ракетно-космической отрасли, для которых 12 апреля - это профессиональный праздник. Я желаю вам здоровья, благополучия, новых творческих и профессиональных побед, мира и процветания!" - заключил Борисов.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым из землян совершил полет в космос. Теперь в этот день в России ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос".