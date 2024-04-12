Китай испытал спутник-ретранслятор для будущих лунных миссий

Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило об успешном испытании на орбите спутника-ретранслятора Queqiao-2 («Цюэцяо-2»), предназначенного для обеспечения связи с аппаратами, исследующими обратную сторону Луны.

По данным CNSA, аппаратура спутника функционирует нормально и готова к выполнению своих задач, передает ТАСС.

Отмечается, что Queqiao-2 будет задействован как в текущей, четвертой стадии китайской программы по изучению Луны, так и в последующих отечественных и зарубежных лунных миссиях.

Запуск Queqiao-2 состоялся 20 марта с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя CZ-8.

Напомним, что Россия и Китай рассматривают возможность совместной доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2033–2035 годах.

Китай активно развивает свою космическую программу, включая исследования Луны, Марса и астероидов. В 2023 году страна осуществила 67 космических запусков, а в 2024 году планируется увеличить их количество до 100.