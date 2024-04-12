Метеориты в Антарктике могут исчезнуть из-за глобального потепления

Ежегодно в Антарктиде может исчезать около пяти тысяч метеоритов из-за глобального потепления и таяния ледников. Об этом сообщает CNN с ссылкой на исследование журнала Nature Climate Change.

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За все время исследований в Антарктиде было найдено более 48 тысяч метеоритов, это составляет 60% всех космических тел, найденных на Земле. Метеориты могут погрузиться в лед, даже если температура опускается ниже нуля градусов по Цельсию. Скалы быстро нагреваются из-за своего темного цвета, что приводит к ускоренному таянию льда и снега вокруг.

При нынешней тенденции к потеплению, отмечается в исследовании, при повышении температуры на 2,6-2,7 градусов Цельсия от 28% до 30% метеоритов в Антарктиде могут стать недоступными.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов высказался о глобальном потеплении и допустил возможность наступления ледникового периода на Земле уже через 30 лет.