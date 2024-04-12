Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Космонавты Александр Гребенкин, Николай Чуб и Олег Кононенко с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео опубликовал Роскосмос.

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— Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем космонавтики! В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, который открыл космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что продолжаем начатое нашими предшественниками, — высказался командир станции Олег Кононенко.

Чуб поблагодарил за отличную работу сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли страны и поздравил их с праздником.

Гребенкин отметил, что у космонавтов много новой и интересной работы, выполнить которую можно «только сплотившись вокруг великой цели освоения космоса».

— Мы желаем всем соотечественникам и коллегам крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений. С праздником, друзья! — заключил он.

В День космонавтики в Музее Победы пройдет показ тематического фильма «Космический рейс». Вход на мероприятие бесплатный, но для посещения нужно пройти предварительную регистрацию на официальном сайте культурного учреждения.