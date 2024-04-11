Huawei представила новые наушники в виде помады

Huawei представила второе поколение наушников Freebuds Lipstick с чехлом, напоминающим тюбик губной помады. Их презентация размещена на сайте компании.

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Несмотря на необычную форму зарядного кейса наушников, они сами имеют стандартный дизайн TWS. Чехол доступен в двух цветах — белом и черном, а наушники — серебристом и красном. Также в комплекте идет кожаный ремешок, который превращает футляр в мини-сумочку.

Freebuds Lipstick 2 имеют 11-миллиметровые динамические драйверы с поддержкой кодеков L2HC и LDAC, защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Автономность работы наушников составляет до пяти часов без подзарядки от чехла и до 24 часов с подзарядкой.

Freebuds Lipstick 2 уже доступны к покупке в Китае. Его стоимость составляет 1699 юаней (около 22 тысяч рублей).