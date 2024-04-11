Вышли кнопочные телефоны Nokia с современным USB Type-C

Компания HMD выпустила сразу три новых кнопочных телефона: Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) и 230 (2024). Об этом сообщает портал GSMArena.

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Nokia 6310 – это улучшенная версия модели 2021 года с аккумулятором емкостью 1450 мАч и портом USB-C, соответствующими требованиям ЕС. Остальные характеристики остались неизменными: телефон по-прежнему оснащен 2,8-дюймовым ЖК-дисплеем и слотом для двух SIM-карт.

Nokia 5310 сохранила дизайн телефона 2020 года, но стала немного больше из-за увеличенного аккумулятора на 1450 мАч. Кроме того, в новинке установлен чип Unisoc 6531F, 2,8-дюймовый ЖК-дисплей и порт USB-C. В остальном Nokia 5310 не отличается от своего предшественника: телефон сохранил ключевую особенность в виде кнопок управления медиаплеером.

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Третьей новинкой стала Nokia 230, которая сохранила оригинальный дизайн и получила увеличенную батарею на 1450 мАч с разъемом USB-C. При этом размеры телефона и другие характеристики остались прежними.

Стоит отметить, что все три телефона Nokia работают в сетях 2G. На данный момент HMD не раскрывает стоимость новинок.