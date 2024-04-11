Apple начала блокировать Telegram

Компания Apple начала блокировать домен Telegram (t.me) в браузере Safari на всех устройствах. На это обратила внимание редакция ресурса iPhones.ru.

© Газета.Ru

Мобильная версия браузера Safari при попытке перейти по ссылке, ведущей в Telegram, загружает красный баннер с предупреждением об опасном ресурсе. Пропустить это предупреждение невозможно.

«Этот веб-сайт может попытаться обманным способом заставить вас выполнить небезопасные действия, например установить ПО или сообщить личную или финансовую информацию, такую как пароли, номера телефонов или данные кредитных карт», – гласит текст уведомления.

В случае с версией Safari для macOS ссылки на Telegram просто не загружаются. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Дуров анонсировал возможность ограничения личных сообщений Telegram в РФ

С чем связана данная проблема, не сообщается. Telegram и Apple на момент публикации новости не прокомментировали ситуацию.

В iPhones.ru предположили, что Apple ввела описанное ограничение после массовых взломов аккаунтов Apple ID, о которых компания предупредила пользователей 11 апреля.