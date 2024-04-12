Apple внедрит ИИ-процессор в MacBook Pro в конце 2024 года

По данным аналитика Bloomberg Марка Гурмана, компания Apple начнет оснащать свою линейку компьютеров Mac процессорами M4 в конце 2024 года.

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Основной упор в разработке чипа будет сделан на улучшение возможностей работы с искусственным интеллектом (ИИ).

Ожидается, что вся линейка компьютеров Mac перейдет на M4 в период с конца 2024 по начало 2025 года. Предположительно, обновление начнется с iMac, базовой версии 14-дюймового MacBook Pro и его производительной версии, 16-дюймового MacBook Pro и Mac mini.

Весной 2025 года обновление получат 13- и 15-дюймовые MacBook Air, в середине 2025 года – Mac Studio, и последним на очереди будет Mac Pro – ближе к концу 2025 года.

Производство процессора M4, по заявлению источников, уже близко к началу. Чип будет изготавливаться как минимум в трех основных модификациях: Donan (базовая), Brava (средний уровень) и Hidra (максимальная производительность).

Donan предназначена для MacBook Pro начального уровня, MacBook Air и базовых Mac mini, Brava – для более мощных MacBook Pro и Mac mini.

Чип Hidra разработан для Mac Pro, что позволяет предположить Ultra- или Extreme-класс производительности.

Для Mac Studio Apple тестирует версии с еще не анонсированным чипом эпохи M3 и вариант на базе процессора M4 Brava, который, по-видимому, будет превосходить M4 Pro и M4 Max.