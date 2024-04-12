Лягушки используют ультразвук для защиты от хищников

Исследователи впервые зафиксировали, что лягушки Haddadus binotatus, обитающие в джунглях Бразилии, используют неслышимый для человеческого уха ультразвук в качестве защиты от хищников. Прежде о подобном способе обороны у этих животных биологи не знали. Исследование опубликовано в журнале Acta Ethologica.

© Henrique Nogueira

Среди млекопитающих ультразвук используют киты, летучие мыши, грызуны и мелкие приматы. Теперь этот список пополнили бразильские лягушки, которые используют его для защиты.

В процессе исследования ученые удерживали лягушек за задние лапы, имитируя нападение хищника. Из-за этого амфибии поднимали переднюю часть тела, широко открывали рот и откидывали голову назад. Затем они прикрывали рот и издавали сигнал, который варьируется от слышимого человеком диапазона частот (7 кГц-20 кГц) до неслышимого ультразвука (20 кГц-44 кГц).

Вполне вероятно, что такие сигналы адресованы потенциальным хищникам (летучие мыши, грызуны, мелкие приматы), которые также способны издавать и воспринимать звуки на частоте, неслышимой для человека. Такой широкий частотный диапазон может использоваться земноводными для того, чтобы напугать как можно больше хищников.

Другая гипотеза заключается в том, что крик предназначен для привлечения другого животного к нападению на хищника, угрожающего амфибии. Например, если на лягушку нападает змея, амфибия таким звуком может попытаться привлечь сову, которая нападет на змею и спасет лягушку.

В ходе дальнейших наблюдений исследователи выяснили, что к такому же приему прибегают большеголовые лягушки Хенселя и другие земноводные. Оба вида, Haddadus binotatus и Ischnocnema henselii, живут в листовой подстилке, имеют схожий размер (от 3 до 6 см) и хищников. Ультразвуковые сигналы издают еще три вида лягушек из Азии. Однако они таким образом общаются с сородичами. Поэтому находка ученых — первый пример использования амфибиями ультразвука для защиты.

В последующих исследованиях ученые планируют выяснить, какие именно хищники чувствительны к ультразвуковым крикам амфибий и как они на них реагируют.