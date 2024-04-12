Английские средневековые монеты были изготовлены из византийского серебра

Международный коллектив ученых нашел первые свидетельства того, что древнейшие серебряные монеты средневековой Англии и Европы были изготовлены из серебра, добытого на территории Византийской империи. Поставки византийского серебра послужили толчком для революционного внедрения серебряных монет в Европе в середине VII века, но столетие спустя его вытеснило серебро из шахт в державе Карла Великого. Полученные результаты помогут лучше понять экономическое и политическое развитие Европы. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

© The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge

В период между 660 и 750 годами нашей эры в Англии заметно вырос объем торговли. Это произошло благодаря повышенному спросу на серебряные монеты, что снизило зависимость от золота. Археологи уже нашли около 7 тысяч таких серебряных «пенни», что примерно равно общему числу остальных монет за все время англосаксонского периода (V век-1066 год).

Однако многие годы происхождение серебра, из которого они были изготовлены, было неизвестно. Историки предполагали, что оно могло быть получено из Мелле на западе Франции, из другого неизвестного рудника или переплавлено из церковного серебра. Но достойных доказательств этим гипотезам не было.

Проанализировав состав 49 монет, хранящихся в Музее Фицуильяма в Кембридже, группа исследователей из Великобритании и Нидерландов наконец разгадала эту загадку. Ученые использовали лазерную абляцию. Это метод удаления вещества с поверхности лазерным импульсом. В ходе исследования ученые собирали микроскопические образцы серебра на тефлоновые фильтры, чтобы проанализировать их на соотношение изотопов свинца, а также примесей золота, висмута и других элементов.

Изотопная подпись — соотношение изотопов свинца — на 29 монетах, отчеканенных в Англии, Фризии и Франции, соответствовала Византийскому серебру III — начала VII веков. Ни один из известных европейских источников руды не соответствует элементным и изотопным характеристикам этих древних серебряных монет. Также нет значимого совпадения с поздними западно-римскими серебряными монетами или другими изделиями. То есть монеты не были переработаны из позднеримского серебра.

Изученные монеты представляют собой один из первых признаков возрождения экономики Северной Европы после развала Римской империи и отражают тесные международные торговые связи между жителями территорий, где сейчас расположены Франция, Нидерланды и Англия. Исследователи подчеркивают, что это византийское серебро должно было попасть в Западную Европу за несколько десятилетий до того, как его переплавили, поскольку конец VII века характеризовался спадом в торговле и дипломатических контактах.

В частности, известно, что в средневековье аристократы Англии и Франции интенсивно использовали греческое серебро. Об этом свидетельствуют найденные серебряные чаши в Саттон-Ху и богато украшенные предметы из Стаффордширского клада. Они изготовлены именно из византийского серебра. Необходимость переплавить драгоценности в монеты указывает на критическую потребность в деньгах у короля.

Проанализировав остальные 20 монет второй половины периода (750–820 гг. н. э.), исследователи обнаружили, что серебро, из которого они были сделаны, очень отличалось от проанализированного ранее. По мнению ученых, это свидетельствует о первых попытках европейских правителей того времени провести валютные реформы и стандартизировать методы чеканки монет.

Серебро содержало небольшое количество золота, что является характерной особенностью металла, добываемого в Мелле, на западе Франции. В Мелле серебро добывалось из местного галенита, сульфида свинца. Некоторые исследователи даже предполагают, что название города происходит от латинского слова «metallum».

В монетах, отчеканенных ближе всего к Мелле, доля золота была самой низкой (менее 0,01 %), в то время как в самых отдаленных районах, в северной и восточной Франции, она достигала 1,5 %. Радиоуглеродные данные показали, что добыча полезных ископаемых в Мелле велась особенно интенсивно в VIII и IX веках, то есть после того, как династия Каролингов пришла к власти в 751 году. Карл Великий активно контролировал процесс чеканки монет в своем королевстве.

Результаты исследования проливают свет на дипломатические отношения Карла Великого с правителем англосаконского королевства Мерсии Оффой, который основал несколько торговых городов, активно участвовал в делах церкви, взял под контроль чеканку золотых монет в Британии, а также ввел в обращение серебряный пенни. Проведенное исследование дополняет динамику, которая существовала между Англией и Францией на протяжении очень долгого времени. Мерсия и королевство франков поддерживали военные, торговые и культурные связи. Оба правителя принимали активное участие в торговле серебром и управлении валютой, считая торговлю и политику неразделимыми. Несмотря на то, что королевство Оффы и его власть над ним были намного меньше, он оставался неподвластной фигурой для Карла Великого.

Такие изменения состава серебра указывают на сильную роль государства Каролингов в контроле над источниками металла и экономическими структурами в зоне Северного моря. Будущие исследования стремятся раскрыть причины перемещения значительного количества византийского серебра в Западную Европу, а также понять, как и почему серебро хранилось и почему его обладатели решили внезапно превратить его в монеты.