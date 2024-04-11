На Уране и Нептуне обнаружили огромные запасы метана

Астрономы из Израильского технологического института обнаружили на Уране и Нептуне огромные запасы метанового льда. Свое исследование они опубликовали на arXiv.

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До сих пор считалось, что Уран и Нептун богаты замерзшей водой. Данная теория строилась на данных с аппарата «Вояджер-2», который пролетал мимо планет в 1980-х годах. Чтобы узнать более подробно о составе планет астрономы разработали модели, отвечающие физическим свойствам, которые были тогда измерены.

В результате они установили, что больше всего известным критериям Урана и Нептуна отвечают модели с большим содержанием метана. Согласно расчетам, общая его масса на обеих планетах может составлять 10%. Астрономы считают, что такое количество метана могло возникнуть при реакции водорода с углеродом из планетезималей. Подобный процесс требует огромного давления и температуры, но это соответствует условиям зарождающихся планет.