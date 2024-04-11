Ученые выяснили, как люди получили уши и зубы в ходе эволюции
Международная группа ученых из Китая, США и Австралии выяснила, когда у млекопитающих впервые появились уши и зубы. Эти характерные черты в ходе эволюции унаследовали и люди. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.
Палеонтологи изучили четыре окаменелости возрастом более 164 млн лет, относящихся к юрскому периоду. Три из них оказались останками шуотериид: маленьких существ размером с мышь.
Специалисты сопоставили зубы шуотериид с докодонтами — другой группой млекопитающих, которая рано ответвилась от других видов. Ученые пришли к выводу, что шуотерииды находились ближе к докодонтам, чем считалось раньше.
Исследователи также сравнили более древних животных с шуотериидами и обнаружили недостающее звено эволюции, показавшее переход от рептилий с одной костью в среднем ухе к млекопитающим, у которых три кости в среднем ухе.
По словам палеонтологов, загадку развития среднего уха у млекопитающих деятели науки не могли разгадать со времен Чарльза Дарвина.
Ученые добавили, что маленькие существа, сновавшие под ногами динозавров, оказались важной вехой для эволюции современных видов, включая людей.