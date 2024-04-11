Американский инженер создал шариковую ручку с коробкой передач

Американский инженер-любитель по имени Джонни создал шариковую ручку с механической коробкой передач. Процессом ее создания он поделился на своем YouTube-канале.

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Ручку инженер назвал Manual Transmission Pen. Она выполнена из меди на токарном станке. Изделие имеет пять передач, которые переключаются с помощью миниатюрной ручки и сбрасываются боковой кнопкой. При переключении меняются стержни, которые имеют разные цвета. Задняя передача активирует встроенный в ручку ластик.

Минусами изделия являются ее большая толщина и вес всей конструкции. Несмотря на это оно выглядит очень стильно и могло бы стать отличной идеей для подарка. Однако инженер не планирует продавать свое изобретение, но поделился чертежами и списком инструментов, которые нужны для создания ручки.