Путин отреагировал на успешный пуск «Ангары»

Президент России Владимир Путин во время беседы с главой Белоруссии Александром Лукашенко назвал хорошим событием успешный пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

«У нас сегодня хорошее событие. Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжёлая [ракета]. Это ещё один этап в развитии космической отрасли России», — сказал российский лидер, открывая встречу.

Ранее сообщалось, что ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный и успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион». Также стало известно, что ракета-носитель вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец» частной компании.

В Роскосмосе сообщили, удалось ли «Ангаре» выполнить поставленную задачу

В «Роскосмос» отметили, что ракета «Ангара-А5» выполнила основную задачу.