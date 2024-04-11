Путин отреагировал на успешный пуск «Ангары»

Путин назвал хорошим событием успешный пуск «Ангары»
Президент России Владимир Путин во время беседы с главой Белоруссии Александром Лукашенко назвал хорошим событием успешный пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.
«У нас сегодня хорошее событие. Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжёлая [ракета]. Это ещё один этап в развитии космической отрасли России», — сказал российский лидер, открывая встречу.
Ранее сообщалось, что ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный и успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион». Также стало известно, что ракета-носитель вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец» частной компании.
В Роскосмосе сообщили, удалось ли «Ангаре» выполнить поставленную задачу
В «Роскосмос» отметили, что ракета «Ангара-А5» выполнила основную задачу.