Ученые обратили внимание на странную реакцию животных на солнечное затмение

Животные в американских зоопарках странно отреагировали на полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года. На это обратили внимание ученые, передает Sky Mews.

Один из сотрудников зоопарка Форт-Уэрта в Техасе рассказал, что во время затмения горилла отправилась к двери, словно пришло время ложиться спать, а две стаи фламинго сбились кучу, стали активнее петь, а один из них даже начал маршировать, что является признаком сплочения группы.

Странное поведение также зафиксировали у животных на болоте в штате Невада. Там услышали вой койотов.

В Sky News отметили, что хоть затмение происходит каждые 18 месяцев о реакции животных на него до сих пор мало что известно. При этом во всех имеющихся исследованиях отмечается их странное поведение в такие периоды. В частности, в 1991 году в Мексике во время затмения колониальные пуки, плетущие шары, начинали разрывать свои сети. В Аризоне обратили внимание на то, что цикады перестают петь, когда солнце оказывается закрыто на 50%, а жирафы, бабуины, гориллы и лорикеты проявляют тревожное поведение.