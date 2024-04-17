Как найти скрытые приложения на Android: инструкция

Android-смартфоны порой скрывают от пользователя немало приложений. Если вам интересно, сколько таких программ спрятано на вашем телефоне, портал makeuseof.com рассказал, как их можно найти.

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Поиск скрытых приложений через настройки

На каждом Android-смартфоне можно найти полный список установленных приложений — надо только знать, как его открыть. Перейдите в настройки устройства и найдите меню «Приложения»; оно может называться как-то иначе в зависимости от вашего бренда. После этого нажмите «Посмотреть все приложения» и изучите список. Если вы или другой пользователь отключали или прятали какие-либо приложения, их можно отобразить, включив соответствующую опцию.

Поиск скрытых приложений со специальным доступом

В меню «Приложения» также можно найти секцию «Специальный доступ». Она разделяет все приложения на смартфоне по степени доступных привилегий. Например, вы можете посмотреть, какие программы используют доступ к Wi-Fi, галерее или уведомлениям смартфона, книге контактов, камере и т.д. Это хороший способ немного сузить спектр «подозреваемых».

Поиск скрытых приложений в папках

Оболочки Android от разных производителей и разработчиков предлагают разные решения для организации контента. Но все они предлагают один универсальный инструмент — меню быстрого доступа. А внутри него можно создавать папки, которые помогают упорядочивать приложения. Если вы вдруг не можете найти тот или иной инструмент, обязательно проверьте все свои папки.

Поиск скрытых приложений через файловый менеджер

Еще один способ найти спрятанные приложения — это файловый менеджер. Опять же, он есть на всех Android-смартфонах по умолчанию и обычно называется «Файлы» или «Мои файлы». Откройте менеджер и перейдите в список категорий файлов, после чего отфильтруйте все приложения или APK файлы.