5 лучших программ для скачивания видео с Twitch

Twitch позволяет стримерам скачивать собственные трансляции в виде роликов, однако зрителям эта функция недоступна. Для того, чтобы загрузить запись того или иного стрима, нужно пользоваться сторонними инструментами. Портал makeuseof.com поделился списком лучших загрузчиков для всех платформ.

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Популярный онлайн-инструмент, который позволяет скачивать записи стримов при помощи ссылки на архивы. UnTwitch предлагает загрузку роликов в разном разрешении и возможность выгружать только аудиодорожки стримов. Но есть и ограничение: максимальная длина ролика не должна превышать 60 минут. Если вы хотите скачать более долгий стрим, его придется разбить на несколько фрагментов по часу.

Clipr работает примерно так же, как UnTwitch: это веб-платформа для загрузки роликов по ссылке. Его преимущество в том, что сервис позволяет скачивать контент длительностью до трех часов. Кроме того, Clipr имеет довольно удобный интерфейс, благодаря которому можно точно настроить параметры будущего ролика.

VOD Saver (iOS)

Приложение VOD Saver — одна из лучших опций для iOS. В отличие от веб-инструментов, ограничивающих длительность роликов, VOD Saver не ставит перед пользователем никаких лимитов. Но среди недостатков приложения нельзя не отметить постоянные рекламные баннеры во время загрузки и запуска приложения.

Video Downloader for Twitch (Android)

Аналогичный инструмент для Android. Video Downloader for Twitch не требует регистрации учетной записи: контент можно загрузать прямо из приложения. По части функционала оно более-менее повторяет VOD Saver.

CleverGet (Windows и macOS)

Наконец, CleverGet немного отличается от всех остальных вариантов в списке. Если они разработаны специально для загрузки контента из архивов Twitch, то CleverGet может вытягивать ролики с разных источников. Помимо этого, в приложение встроен браузер, который позволяет найти нужные стримы без лишней мороки.