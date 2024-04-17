5 лучших программ для скачивания видео с Twitch

5 лучших программ для скачивания VOD-файлов с Twitch
Twitch позволяет стримерам скачивать собственные трансляции в виде роликов, однако зрителям эта функция недоступна. Для того, чтобы загрузить запись того или иного стрима, нужно пользоваться сторонними инструментами. Портал makeuseof.com поделился списком лучших загрузчиков для всех платформ.
UnTwitch
Популярный онлайн-инструмент, который позволяет скачивать записи стримов при помощи ссылки на архивы. UnTwitch предлагает загрузку роликов в разном разрешении и возможность выгружать только аудиодорожки стримов. Но есть и ограничение: максимальная длина ролика не должна превышать 60 минут. Если вы хотите скачать более долгий стрим, его придется разбить на несколько фрагментов по часу.
Clipr
Clipr работает примерно так же, как UnTwitch: это веб-платформа для загрузки роликов по ссылке. Его преимущество в том, что сервис позволяет скачивать контент длительностью до трех часов. Кроме того, Clipr имеет довольно удобный интерфейс, благодаря которому можно точно настроить параметры будущего ролика.
VOD Saver (iOS)
Приложение VOD Saver — одна из лучших опций для iOS. В отличие от веб-инструментов, ограничивающих длительность роликов, VOD Saver не ставит перед пользователем никаких лимитов. Но среди недостатков приложения нельзя не отметить постоянные рекламные баннеры во время загрузки и запуска приложения.
Video Downloader for Twitch (Android)
Аналогичный инструмент для Android. Video Downloader for Twitch не требует регистрации учетной записи: контент можно загрузать прямо из приложения. По части функционала оно более-менее повторяет VOD Saver.
CleverGet (Windows и macOS)
Наконец, CleverGet немного отличается от всех остальных вариантов в списке. Если они разработаны специально для загрузки контента из архивов Twitch, то CleverGet может вытягивать ролики с разных источников. Помимо этого, в приложение встроен браузер, который позволяет найти нужные стримы без лишней мороки.