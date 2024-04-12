В Помпеях найдены изображения героев Троянской войны

В ходе археологических раскопок в древнем городе Помпеи был обнаружен банкетный зал с фресками, изображающими героев Троянской войны. Помещение размером 15 на 6 м находилось в частном доме на главной улице города и служило местом для развлечений, пишет The Guardian.

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На одной из фресок изображены Елена Троянская и Парис, а на другой — Аполлон и Кассандра.

Стены зала были черного цвета, предположительно, чтобы скрыть следы от светильников. Елена и Парис изображены в момент их первой встречи, которая стала причиной Троянской войны.

Аполлон пытается уговорить принцессу Кассандру, обладающую даром пророчества, но в ее предсказания не верит никто. Она предвидела падение Трои, но не смогла предотвратить его.

Директор Археологического парка Помпеи отметил, что фрески служили для развлечения гостей и обсуждения различных тем во время пиров. Изображения при свете светильников казались почти ожившими, особенно после нескольких бокалов вина, уточнили археологи.

Датировка фресок приходится на период между 15 годом до нашей эры и 40-50 годами нашей эры.