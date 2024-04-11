Российские спутники защитят от атак

Государственный оператор спутниковой связи «Космическая связь» завершил создание программно-аппаратного комплекса для защиты российских спутников связи от внешних атак. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Алексей Волин в интервью ТАСС.

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«Да, завершена», — ответил он на соответствующий вопрос.

Также Волин утвердительно ответил на вопрос, защищает ли уже комплекс российские космические аппараты.

Гендиректор предприятия подчеркнул, что ни одна попытка прервать работу российских спутников связи не была успешной, но детали работы системы не раскрыл.

«Подробнее и детальнее я точно про это не буду говорить, потому что зачем давать подсказку тем людям, которые не желают нам добра?» — сказал он.

В марте глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг заявил, что в космосе Россия остается грозным и менее предсказуемым вызовом для США.

В феврале гендиректор спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков сообщил, что система «Гонец 2.0» позволит обеспечить возможность спутниковой связи в онлайн-режиме на территории России и прилегающих акваториях.