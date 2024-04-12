Apple придумала решение проблемы с призрачными касаниями экрана в своих часах

Сертифицированные сервисные центры Apple получили новую инструкцию по работе с клиентами, которые жалуются на проблему ложных или призрачных касаний экрана Apple Watch. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Из нового письма Apple следует, что проблема затрагивает не только Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, как считалось ранее, но и более старые модели вроде Apple Watch Series 7, Series 8 и Ultra 1. Под ложными касаниями подразумевается срабатывание сенсорного слоя экрана без участия пользователя.

Поставщикам услуг было поручено не заменять часы из-за проблемы с призрачными касаниями. Вместо этого мастера сервисных центров будут предлагать клиентам решить проблему путем принудительной перезагрузки гаджета. Принудительную перезагрузку можно сделать и самостоятельно. Для этого нужно одновременно зажать боковую кнопку и Digital Crown на 10 секунд. Данная процедура должна помочь, если ну Apple Watch установлена последняя версия watchOS – 10.4.

Apple впервые признала существование проблемы ложных срабатываний и начала ее изучать в феврале 2024 года. Пользователи жаловались на хаотичное поведение интерфейса watchOS и произвольный запуск различных приложений.