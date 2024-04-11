Ученые раскрыли секрет «чихания» молодых звезд

Японские ученые из Университета Кюсю изучили необычное поведение молодых звезд. Оно выглядит как периодические импульсы, во время которых светило выбрасывает шлефы газа, пыли и электромагнитной энергии, что отчасти напоминает чихание. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

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Астрономы пришли к выводу, что эти «чихи» высвобождают магнитный поток внутри протозвездного диска и могут быть ключевой частью звездообразования.

«Эти структуры постоянно пронизаны магнитными полями, которые влекут за собой магнитный поток. Однако, если бы весь этот магнитный поток сохранялся по мере развития звезды, он генерировал бы магнитные поля на много порядков сильнее, чем те, которые наблюдаются у любой известной протозвезды», — объяснил ведущий автор исследования Кадзуки Токуда.

Астрономы предположили, что во время развития звезд существует механизм, который устраняет магнитный поток. Их гипотеза подтвердилась в результате наблюдений с использованием радиотелескопа ALMA в Чили.

Исследователи назвали открытый феномен «обменной нестабильностью». Оказалось, что колебания магнитного поля реагируют с различной плотностью газов в протозвездном диске, что выбрасывает магнитный поток наружу с большой скоростью.

Газопылевые шлейфы молодых звезд могут простираться на несколько тысяч астрономических единиц от их дисков. Одна астрономическая единица соответствует расстоянию между Землей и Солнцем и составляет около 150 млн километров.

Команда ожидает, что их результаты улучшат понимание сложных процессов формирования Вселенной.