Миллионы россиян увидели первый старт ракеты «Ангара-А5»

Миллионы россиян 11 апреля в режиме реального времени наблюдали за первым стартом тяжелой трехступенчатой ракеты-носителя «Ангара-А5». Такую возможность им предоставили Медиахолдинг МАЕР совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». Трансляция события, которое открывает новую страницу в истории ракетно-космической отрасли страны, организована на огромных цифровых уличных экранах в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и других городах.

© МАЕР

Проект реализован в рамках соглашения Роскосмоса и МАЕР, подписанного генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым и основателем, генеральным директором Медиахолдинга Константином Майором 5 апреля.

«Интерес к космонавтике растет – тысячи туристов приезжают на космодромы, чтобы увидеть пуск ракет. Это действительно незабываемое зрелище, и мы рады, что благодаря сотрудничеству Роскосмоса с МАЕР аудитория расширится до миллионов и россияне смогут увидеть пуски в режиме реального времени прямо на улицах городов», – отметил после пуска «Ангары-А5» Юрий Борисов.

Получив от Роскосмоса видеосигнал с космодрома «Восточный», медиахолдинг МАЕР распространил его с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной запатентованной технологии Lightborn.

«Мы стали свидетелями нового прорывного проекта России! Только представьте: космодром Восточный находится в Амурской области, в 180 километрах от Благовещенска и в 8000 километрах от Москвы. И благодаря современным технологиям мы переносимся прямо на стартовую площадку, чтобы оказаться на расстоянии взгляда от стартующей в космос ракеты. Это – новое достижение медиахолдинга МАЕР. Мы стремительно развиваемся как новое медиа, формируем новостной контент. И соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом" в буквальном смысле открывает новые горизонты. Пуск "Ангары-А5" увидят в общей сложности свыше 6 миллионов человек, за два дня количество визуальных контактов превысит 60 миллионов», – сказал Константин Майор.

Современная экологически чистая ракета «Ангара-А5» полностью заменит легендарную ракету «Протон-М». Она будет выводить на низкую околоземную орбиту различные грузы весом до 24,5 тонны. В качестве топлива применяются безопасные вещества – керосин и кислород. Многоразовый блок ракеты можно будет использовать десять раз. В перспективе семейство ракет «Ангара» доставит космонавтов на Луну.