Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС

Максимальная продолжительность полетов экипажа на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) составит около восьми месяцев, заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Олег Орлов.

Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с нашими рекомендациями экипаж станции сможет проводить на борту РОС до восьми месяцев, однако такие долгие полеты пока не предусмотрены на начальном этапе ее работы», — сказал руководитель.

Орлов обозначил, что о продолжительных миссиях можно будет говорить только после того, как на околоземную орбиту будут выведены все модули РОС.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что утвердила эскизный проект РОС.

В январе генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев показал проект перспективного космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую РОС.