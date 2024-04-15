Сколько весит Земля и причем здесь гравитация

На Земле находится огромное множество объектов: от скал и минералов до миллионов живых организмов и бесконечного числа сооружений, природных и рукотворных. Но сколько все это весит? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Прежде всего, стоит понимать, что на этот вопрос тяжело ответить однозначно. Земля не имеет какого-то определенного веса: он зависит от сил притяжения, воздействующих на планету. Поэтому вес может составлять как триллионы килограмм, так и ноль.

В то же время, ученые потратили сотни лет на расчет массы Земли — меры инерции планеты по отношению к действующей на ней силе. Согласно NASA, масса Земли составляет 5 9722 х 1024 килограмм. Иными словами, почти шесть секстиллионов тонн. Иногда показатель варьируется в зависимости от космической пыли и газов, протекающих из атмосферы, но эти изменения не повлияют на Землю в течение миллиардов лет.

Физики до сих пор не могут согласиться по поводу чисел после запятой в точном значении массы, и посчитать ее целиком нелегко. Землю нельзя просто взять и поставить на весы, из-за чего ученым приходится рассчитывать массу планеты при помощи других объектов.

Первым компонентом стал закон тяготения Ньютона. Объекты, имеющие массу, также имеют и силу притяжения: иными словами, два объекта так или иначе воздействуют друг на друга. Ньютон утверждал, что вычислить силу тяготения между двумя объектами можно при помощи специальной формулы. Теоретически, ученые могут воспользоваться ей, чтобы найти массу Земли, измерив силу тяготения между планетой и каким-либо объектом на ее поверхности.

Теоретикам прошлого мешала только одна проблема — никто не знал число G, значение гравитационной константы. По крайней мере, до 1797 года, пока физик Генри Кавендиш не начал свои эксперименты. С помощью хитроумного приспособления он смог вычислить величину константы. Она и позволила ученым рассчитать приблизительную массу Земли, которую мы знаем сегодня.