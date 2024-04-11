Профессор Гарварда назвал способы попадания НЛО на Землю

Астрофизик профессор Гарварда Ави Лёб (Abraham Loeb) выдвинул гипотезу о том, что неопознанные летающие объекты (НЛО) попадают на Землю через «дополнительные измерения». Об этом пишет NakedScience.

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По мнению ученого, люди не одиноки во Вселенной и представители внеземных цивилизаций достигли такого уровня технологий, что способны перемещаться через дополнительные измерения, которые пытаются обнаружить физики Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН).

Астрофизик считает, что внеземные цивилизации используют квантовую гравитацию, чтобы перемещаться в космосе через скрытые измерения. По его мнению, их в итоге получится обнаружить с помощью Большого адронного коллайдера.

При этом профессор Гарварда призвал правительства развитых стран направлять дополнительно два триллиона долларов ежегодно не на военные расходы, а на поиск внеземных цивилизаций.

Напомним, что в июле 2023 года в Конгрессе США прошли слушания с участием отставного разведчика Дэвида Граша и двух бывших военных летчиков, утверждавших, что они сталкивались с НЛО. Парламентарии выслушали «очевидцев» и приняли решение и далее отслеживать тему неопознанных объектов. А Исследователи из Университета Юты посоветовали людям, желающим увидеть неопознанные летающие объекты, отправляться в штаты Вашингтон, Невада и Нью-Мексико.

Позднее Пентагон опубликовал резюме секретного отчета «Оценка действий министерства обороны в отношении неопознанных аномальных явлений. В нем говорится, что военные США не готовы отражать атаки инопланетного агрессора из-за отсутствия единого подхода к анализу и сбору информации о инопланетянах.