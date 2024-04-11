Что известно об «Ангаре-А5» — первой ракете, созданной после распада СССР

11 апреля ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. Ракеты этого семейства стали первыми, разработанными и созданными на территории России после распада СССР. Рассказываем, что известно о носителе.

Проект создания ракет «Ангара» запустили по указу президента России Бориса Ельцина в 1995 году. Разработчики предполагали, что они заменят ракеты «Протон» и позволят запускать космические аппараты всех типов с территории России. Госзаказчиками комплекса выступают Роскосмос и Минобороны РФ, а головным предприятием-разработчиком — ГКНПЦ.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на книгу Владимира Нестерова «Космический ракетный комплекс "Ангара": история создания», полноценное финансирование проекта началось лишь с 2004 года. Всего от запуска программы разработки до первых летных испытаний ракеты прошло 19 лет.

С успешным пуском «Ангары» с Восточного Россия получила возможность отказаться от использования расположенного в Казахстане космодрома Байконур. Применять «Ангару» будут для запусков тяжелых телекоммуникационных аппаратов на геостационарную орбиту, выведения модулей орбитальных станций в космос, отправки межпланетных станций на отлетные траектории. Кроме того, ракета может стать носителем для перспективного пилотируемого корабля ПТК НП.

Высота «Ангары-А5» составляет 55,4 метра. Стартовая масса у обычной модификации составляет около 773 тонн, а у версии «Ангара-А5В» — 815 тонн. Всего ступеней три: на первой и второй используется жидкостный ракетный двигатель РД-191, а на опорах — РД-0124. Масса полезной нагрузки на низкой околоземной орбите составляет от 24 до 24,5 тонн, на геопереходной — от 5,4 до 8 тонн, а на геостационарной — от 2,8 до 5 тонн. У «Ангары-А5В» эти показатели составляют 7,5, 13,3 и 8 тонн соответственно. Для выведения груза могут использоваться разные разгонные блоки: «Бриз-М», КВТК и ДМ, в том числе и новый «Орион».

Еще одна особенность «Ангары» — отказ от токсичного ракетного топлива на основе гептила. Это сокращает экологические риски в районах падения ступеней и вблизи космодромов. В качестве топлива в «Ангаре-А5» используют «Нафтил» — горючее на основе керосина, использующее в качестве окислителя жидкий кислород.

В Роскосмосе подчеркивают, что разработчики космического ракетного комплекса использовали при создании «Ангары-А5» исключительно российские компоненты. Кроме того, в этом проекте создатели применили модульный принцип сборки.

Первый пуск «Ангары-А5» состоялся 23 декабря 2014 года с космодрома Плесецк. За последующие 10 лет состоялись еще два запуска, последний из которых стал «частично успешным». В июне 2020 года Минобороны РФ заказало четыре серийные ракеты у Центра имени Хруничева. По их финансовым документам, создание одной ракеты-носителя оценивается в 7 млрд рублей. Роскосмос объяснил высокие затраты размещением производства в двух городах, Москва и Омске, пообещав снизить их до 4 млрд рублей при запуске серийной сборки.