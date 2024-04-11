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В картах "2ГИС" появились данные о погоде

Сервис "2ГИС" начал отображать на своих картах погоду, речь идет о температуре воздуха, наличии осадков и облаков, сообщила ТАСС компания.

В картах «2ГИС» появились данные о погоде
© Пресс-служба «2ГИС»

Информация о погоде отображается в виджете на главном экране мобильного приложения. Данные отображаются для той местности, которую человек видит на карте, и меняются, если задается новая локация.

Для начала информацию о погоде запустили в приложении на iOS, в ближайшее время она появится в версии для устройств на Android.

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