В картах "2ГИС" появились данные о погоде

Сервис "2ГИС" начал отображать на своих картах погоду, речь идет о температуре воздуха, наличии осадков и облаков, сообщила ТАСС компания.

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Информация о погоде отображается в виджете на главном экране мобильного приложения. Данные отображаются для той местности, которую человек видит на карте, и меняются, если задается новая локация.

Для начала информацию о погоде запустили в приложении на iOS, в ближайшее время она появится в версии для устройств на Android.