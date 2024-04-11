Ученые: искусственный интеллект может умышленно занижать свои способности
Эксперименты ученых показали, что такие модели искусственного интеллекта как GPT-4 от OpenAI способны притворяться более глупыми, чем они есть на самом деле. Об этом пишет NakedScience.
Соответствующее исследование было проведено сотрудницей Берлинского университета имени Гумбольдта Анной Макловой и ее коллегами из Карлова университета в Праге.
Группа ученых предложила искусственному интеллекту вести себя как дети в возрасте от одного до шести лет, давая ответы на вопросы.
В итоге проанализировав данные в рамках исследования ответы на вопросы, ученые пришли к выводу, что были «продемонстрированы тенденции увеличения их правильности и рост сложности языка».
По данным исследователей действия искусственных моделей соответствует постепенному улучшению языковых и когнитивных способностей, которые обычно демонстрируют дети.
Пройдя более чем 1000 испытаний и когнитивных тестов, модели искусственного интеллекта показали, что могут притворяться менее умными, чем они есть, уверены авторы экспериментов.
В интервью изданию PsyPost Анна Маклова объяснила, что эти результаты могут помочь развитию общего искусственного интеллекта, который способен мыслить и действовать как человек.
Ранее Пентагон потребовал от разработчиков искусственного интеллекта делиться информацией о работе программного обеспечения. При этом главный специалист Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Крейг Мартелл заявил, что «до смерти напуган» развитием ChatGPT и подобных ему инструментов ИИ.
А генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, Сэм Олтмен выступил в Конгрессе США с призывом начать регулирование технологии искусственного интеллекта, чтобы избежать «значительного вреда миру».