Google инвестирует $1 млрд в интернет-кабели между Японией и США

Американская корпорация Google инвестирует $1 млрд в прокладку двух новых оптоволоконных интернет-кабелей, которые свяжут Японию с Северными Марианскими островами и островом Гуам. Об этом говорится в сообщении технологического гиганта.

Совместно с несколькими партнерами, в том числе KDDI, ARTERIA, Citadel Pacific и Содружеством Северных Марианских островов (CNMI), "создаются новые оптоволоконные маршруты между континентальной частью США и Японией". Реализация этих проектов "повысит надежность и устойчивость цифровой связи между США, Японией, а также рядом островных государств и территорий Тихого океана", отмечается в заявлении Google.

Кабели предоставит японская NEC, одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний.

Как сообщалось ранее, Google участвует также в прокладке оптоволоконных интернет-кабелей к отдаленным островам в юго-западной части Тихого океана в соответствии с соглашением между США и Австралией. Проект предусматривает соединение кабелем двух территорий США - Американского Самоа (ранее Восточное Самоа) и острова Гуам с Тувалу, Папуа - Новой Гвинеей, Самоа, Фиджи, Науру, Маршалловыми Островами, Кирибати, Островами Кука, островами Уоллис и Футуна и Микронезией.