Что делать, если смартфон перестал заряжаться от зарядки или через компьютер

Некоторые пользователи могут столкнуться с тем, что телефон не заряжается от зарядки.

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Разбираемся, почему это происходит.

Поврежденное зарядное устройство

Одна из наиболее распространенных причин, по которой не заряжается смартфон, связана с проблемой в зарядном устройстве: неисправности могут быть в самом шнуре или в блоке питания.

Для того, чтобы выяснить это, можно сделать следующее:

Осматриваем кабель на предмет механических повреждений: разрывов, трещин, потертостей и т.п.; Изменяем положение шнура - если после этого зарядка пошла, то проблема точно кроется в зарядном устройстве; Пробуем подключить зарядку к другой розетке; Присоединяем блок к другому шнуру.

Если устранить проблему не удалось, то следует обратиться в сервисный центр или же приобрести новое зарядное устройство. Что касается последнего, то предпочтение лучше отдавать оригинальным продуктам известных производителей. В противном случае есть риск того, что устройство воспламенится или взорвется.

"Потеря устройства - это в общем-то не так критично, как потеря жизни. Зарядка оригинальная стоит не так дорого, чтобы экономить", - подчеркивает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Проблемы с гнездом смартфона

Неполадки с гнездом - еще одна причина, по которой не заряжается телефон Android и iPhone. Эти компоненты могут загрязниться и повредиться, например, из-за попадания пыли или воды. Как итог, смартфону не удастся соединиться с зарядкой.

В любом случае эксперты советуют сразу же обратиться к квалифицированному мастеру. Однако перед тем, как сделать это, можно попробовать решить проблему самостоятельно:

Подносим телефон к свету и направляем в гнездо фонарик; Обматывает тонкую иголку небольшим слоем ваты, смачиваем спиртом и аккуратно протираем контакты разъема. Также можно вычистить грязь острым краем бумаги; Существуют и специальные щетки для очистки гнезда - можно воспользоваться ими.

Неисправный аккумулятор

Неисправный аккумулятор тоже может стать причиной, почему телефон перестал заряжаться. "Симптомы" в этом случае такие:

Самостоятельное включение и выключение телефона; Деформация крышки смартфона; Перегрев во время зарядки; Телефон не реагирует на подключение к зарядке; Устройство не может полностью зарядиться.

Также можно проверить состояние аккумулятора. Владельцам iPhone нужно следовать такой инструкции:

1. Заходим в раздел "Аккумулятор" в настройках;

2. Нажимаем на вкладку "Состояние аккумулятора";

3. Смотрим максимальную емкость батареи. Если она ниже 50%, то лучше сменить его.

Пользователи Android-устройств проверить состояние аккумулятора могут по такой инструкции:

1. Заходим в раздел "Обслуживание устройства" в настройках;

2. Там нажимаем на пункт "Диагностика";

3. В открывшейся вкладке выбираем "Диагностика телефона";

4. Затем откроется окно, в котором нужно кликнуть на значок "Состояние аккумулятора";

5. В нем будет показана вся информации о состоянии аккумулятор.

Телефон не заряжается через компьютер через USB: возможные причины и что делать

Часто бывает и так, что телефон не заряжается через USB. Причин здесь так же может быть несколько.

Аппаратные ошибки

Сбои в зарядке часто случаются из-за аппаратных ошибок, то есть неисправностей в системе самого компьютера. Поломки, в частности, могут касаться шлейфа, micro-USB или блока питания. В этом случае потребуется обязательная диагностика и, вероятно, замена компонентов.

Однако перед отправкой компьютера или ноутбука в сервисный центр можно самостоятельно проверить его состояние:

1. Нажимаем на кнопку "Пуск" и вводим "Диспетчер устройств";

2. В открывшемся окне ищем пункт "Сетевые адаптеры" и кликаем на стрелку рядом с ним;

3. Щелкаем правой кнопкой мыши на нужное устройство и нажимаем на "Свойства" в появившемся контекстном меню;

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4. Если во вкладке "Общие" в разделе "Состояние устройства" написано "Устройство работает нормально", то проблем с аппаратными компонентами нет. В противном случае в этом окне будет написана ошибка: например, "Код 24" означает, что это устройство отсутствует, работает неправильно, или же не все драйвера установлены.

Загрязненный разъем

Бывает и так, что зарядке смартфона мешает загрязненный разъем, поскольку он не оснащен специальными заглушками. Как правило, специалисты советуют отнести ноутбук или компьютер в ремонт, однако можно попытаться устранить пыль и в домашних условиях. Алгоритм действий здесь похож на тот, который применяется при чистке смартфона:

Берем иголку, тонкую палочку или лист бумаги, обернутую в вату и смоченную в спирте, - главное, чтобы "инструмент" был без ворсинок, а его ширина была меньше USB-разъема; Затем аккуратно очищаем гнездо.

Недостаточная мощность

Другая причина, почему не заряжается телефон, кроется в недостаточной мощности ноутбука или компьютера.

Как правило, USB-порты здесь предназначены для обеспечения небольшого заряда и передачи данных. Некоторые модели смартфонов требуют более высокой мощности для зарядки, чем та, которую может "дать" компьютер. По этой причине зарядка либо вовсе не пройдет, либо будет идти очень медленно.

Зарядка идет, но телефон не заряжается: возможные причины и что делать

Некоторые пользователи могут столкнуться и с тем, что телефон показывает зарядку, но не заряжается.

Сгоревшая микросхема

Основной компонент любого смартфона - это печатная плата. Она включает в себя несколько микросхем, среди которых есть микросхема радиочастотного усилителя, микросхема процессора, микросхема управления сенсорным экраном, микросхема, микросхема стабилизации питания, и микросхема, которая находится в корпусе батареи, - контроллер заряда аккумулятора.

Нас интересуют две последние. Если одна из них сгорит, то питание с зарядного устройства на телефон поступать не будет или же будет, но его хватит только на несколько минут.

Решать подобные сбои самостоятельно, если нет определенного опыта, не стоит. Лучшего всего отнести устройство к мастеру - он проведет диагностику и в случае необходимости заменит элемент питания.

Заражение устройства вирусом

Вредоносное программное обеспечение (ПО), помимо прочих своих опасностей, может также навредить заряду устройства.

Как понять, что на телефон попал вирус:

Неработающий индикатор зарядки; Быстрая разрядка аккумулятора, даже если смартфон долгое время находится заблокированным; Сбои в работе самого устройства и установленных программ; Большое количество всплывающих окон; Постоянные перегревы; Появление на рабочем столе неизвестных приложений; Увеличение использованных данных.

Как устранить проблему:

Скачиваем лицензированное антивирусное ПО; Очищаем кэш телефона; Удаляем все загруженные приложения; Форматируем девайс. В этом случае будут удалены все данные, поэтому следует заранее перенести их на другое устройство или в облачный диск.

Телефон не заряжается до 100%: возможные причины и что делать

Исправный аккумулятор должен заряжаться полностью. Разбираемся, что делать, если телефон не заряжается до 100%.

Некорректная работа индикаторной отметки

Владельцы смартфонов могут заметить, что индикатор заряда на экране показывает некорректные данные: например, если устройство находилось на подзарядке в течение часа, а уровень батареи поднялся всего на 1-2%. Основные причины такого сбоя следующие:

Неполадки с прошивкой; Заводской брак: Неисправный аккумулятор.

В том или ином случае гаджет необходимо отнести специалистам. Однако решить проблему можно попытаться и в домашних условиях путем калибровки уровня заряда.

Пользователям и Android, и iPhone нужно следовать такому алгоритму:

Полностью разряжаем аккумулятор телефона; Подсоединяем его к зарядному устройству и дожидаемся максимально возможной зарядки, после чего оставляем его подключенным к сети еще на 30-60 минут; Отключаем от электросети и ждем, пока батарея вновь упадет до 0%; Затем повторяем этот процесс один или два раза.

При этом нужно помнить, что дополнительно подзаряжать аппарат нельзя.

Неподходящий температурный режим

Летом - особенно в жаркие дни, когда температура превышает 40 °C, - аккумуляторы смартфонов могут полностью не заряжаться. Дело в том, что современные гаджеты способны контролировать температуру батареи, и при превышении значений, заданных производителем, они ограничивают заряд примерно до 80%.

Оптимальным диапазоном при эксплуатации телефона является 16-25 °C.

Что делать, если в жаркую погоду, телефон "отказывается" заряжаться:

Заряжаем устройство только в прохладных помещениях: к примеру, дома, в метро или офисе; Если нужно пополнить батарею, находясь в машине, то лучше это делать во время движения авто, при открытых окнах или включенном кондиционере; Используем светоотражающий коврик во время зарядки телефона вне тени; Не оставляем гаджет под прямыми солнечными лучами.

Перегрев беспроводной зарядки

Телефон, подключенный к беспроводной зарядке, тоже может сильно нагреваться, что негативно сказывается на батарее и ведет к неполному заряду.

Отчасти решить эту проблему могут, например, устройства стандарта Qi, которые оснащены кулерами для охлаждения гаджетов, однако сработать это может не всегда, поскольку на нагрев смартфона влияет сразу несколько факторов: зарядка, сама по себе повышающая температуру аккумулятора, грубый защитный чехол, жаркая погода и т.д.

Рекомендации по использованию беспроводной зарядки:

Снимание чехол во время зарядки; Кладем смартфон максимально по центру катушки зарядки, иначе мощность будет увеличиваться; Не кладем какие-либо предметы на устройство, находящееся на зарядке; Отключаем телефон от зарядки заранее, поскольку некоторые модели не останавливают автоматически работу зарядного устройства; Заменяем или относим в ремонт зарядку, если она начинает сильно шуметь при эксплуатации; Используем только оригинальные устройства.

Использование смартфона во время зарядки

Многие даже во время зарядки продолжают пользоваться телефоном - общаются в мессенджерах, играют в мобильные игры или смотрят видео. Однако это может нести большие риски в первую очередь для жизни и здоровья пользователя, а также для батареи, поскольку некоторые программы - к примеру, "тяжелый" софт для монтирования роликов - потребляют много энергии, в то время как аккумулятор не успевает восполнить ее.

В этом случае достаточно просто заблокировать устройство и проследить, дойдет ли заряд до 100%.