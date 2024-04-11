Лукашенко присвоил звание Героя Белоруссии космонавту Василевской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присвоил звание Героя республики первому космонавту в истории государства Марине Василевской.

Как сообщает БЕЛТА, награду Лукашенко вручил на торжественной церемонии во Дворце Независимости в присутствии других участников и организаторов полёта в космос.

На прошлой неделе на Землю с МКС вернулись первая участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий — они провели на станции 12 суток — и американка Лорал О'Хара, чей полёт длился 204 дня. Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган.